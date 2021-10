France 2030 : nucléaire, hydrogène, santé… Le plan à 30 milliards d’Emmanuel Macron

BUDGET - Le chef de l’État a dévoilé les grandes lignes d’un plan d’investissement à hauteur de 30 milliards d’euros sur dix ans. Plusieurs secteurs vont bénéficier d’enveloppes, comme l’énergie, l’agroalimentaire ou la production électronique.

Ce mardi 12 octobre à l’Élysée, debout sur une estrade et entouré de ministres, d’entrepreneurs ou d’étudiants, Emmanuel Macron a détaillé durant deux heures un plan visant à "rebâtir une souveraineté de production" et "redevenir une grande nation d'innovation" d’ici à 2030. Pour réindustrialiser le pays, un budget de 30 milliards d’euros sera alloué à plusieurs secteurs, aujourd’hui concurrencés par des États étrangers. 7 milliards seront investis dans la santé, a rappelé Emmanuel Macron, en référence à son plan "Santé Innovation 2030" déjà présenté en juin. Le budget versé à certains de ces secteurs, comme les contenus culturels ou la conquête de l'espace et des fonds marins, n’a pas été chiffré. Voici le détail de ces annonces, qui doivent prendre forme début 2022 sous le pilotage du Premier ministre, Jean Castex.

1 milliard pour le nucléaire

Énergie remise au goût du jour par Emmanuel Macron, le nucléaire va bénéficier d’1 milliard d’euros au total. Concrètement, cette enveloppe va servir à "faire émerger d’ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets". Ces réacteurs, sous le nom de Small modular reactors (SMR), "sont beaucoup plus sûrs parce que la sûreté est un point-clé du débat sur le nucléaire", a assuré le président. Les technologies visant à mieux recycler les déchets nucléaires, véritable casse-tête aujourd’hui sur le plan environnemental, seront également financées par ce milliard promis.

500 millions pour le renouvelable

"Nous aurons un objectif d’investissement de plus de 500 millions d’euros dans les technologies de rupture dans les énergies renouvelables", a garanti le chef de l'État en citant les éoliennes terrestres et en mer, ainsi que les panneaux photovoltaïques. Et pour cause : la France a une obligation européenne de consommer 23% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique final, qu’elle ne remplit pas pour l’instant, selon les estimations de l’Observatoire Climat-Énergie (nous sommes à 19,1% en 2020). Emmanuel Macron a aussi indiqué vouloir faire de la France le pays leader dans l’hydrogène vert d’ici à dix ans, avec "au moins deux Gigafactory d’électrolyseurs" sur le territoire. Sans préciser combien cela coutera.

8 milliards pour décarboner l’industrie

La France et l’UE étant tenues de devenir neutres en carbone d’ici à 2050, le plan de 2030 doit logiquement se donner des objectifs verts. Le président a annoncé que 8 milliards d’euros seraient alloués à la décarbonation de l’industrie, au financement de nouveaux mix électriques et à l’innovation dans la production électrique. "Notre stratégie se complète par la digitalisation et la robotisation de notre industrie, qui est un point clé", a-t-il souligné, voyant dans le progrès le moyen de rendre le secteur industriel moins polluant.

4 milliards dans les "transports du futur"

Deux ambitions ont été affichées dans ce secteur, avec au total 4 milliards d’euros de budget. D’abord, près de 2 millions de véhicules hybrides ou électriques seront produits en France d’ici à 2030, afin de remplacer peu à peu le parc automobile vieillissant. Ensuite, Emmanuel Macron a partagé son souhait de voir le premier avion bas-carbone produit en France à cette échéance, sur un ton optimiste : "Je pense que c’est tout à fait faisable".

2 milliards dans l’alimentation durable

Dans ce plan pour 2030, le chef de l’Etat souhaite "investir dans une alimentation saine, durable et traçable". Ainsi, 2 milliards d’euros doivent être versés à la poursuite d’une "révolution agricole et agroalimentaire". Citant les deux lois EGALIM sur l’alimentation, le président prévoit un investissement à la fois dans le numérique, la robotique et la génétique pour accompagner les enjeux de la production agricole.

6 milliards dans les composants électroniques

"L’Europe ne produit que 10% des composants électriques", et notamment les semi-conducteurs victimes aujourd’hui d’une pénurie, a encore regretté Emmanuel Macron. La France étant à la traine dans la production de ces technologies, une enveloppe de 6 milliards d’euros devra servir à "doubler notre capacité électronique d’ici 2030" et "sécuriser" l'approvisionnement en puces.

CQ

