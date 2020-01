"France en otage" : le député Jean-Pierre Pont (LaRem) accuse les grévistes de "faits de terrorisme"

La grève contre la réforme des retraites dure maintenant depuis plus d’un mois, et certains députés de la majorité ne cachent pas leur agacement. C’est avec des mots très forts que Jean-Pierre Pont, député LREM du Pas-de-Calais, s’est ainsi exprimé sur la radio Delta FM, en visant notamment les grévistes qui veulent bloquer les raffineries. "Pour moi, prendre la France en otage, c'est tout à fait illégal. Et, évidemment on va peut-être me critiquer, c'est des faits de terrorisme. Fermer des centres d'approvisionnement de fuel (...) c'est ça, la démocratie ? Non, je ne crois pas", a-t-il déclaré dans des propos recueillis samedi et diffusés lundi soir.

"La grève oui, manifester oui, mais attention de ne pas prendre les Français en otage. C'est tout à fait illégal et c'est antidémocratique", a ajouté l'ancien maire UDF puis UDI de Neufchâtel-Hardelot. Relancé sur ses accusations "terrorisme", l’élu, qui compare donc ces situation de blocage à des événements dramatiques tels que la tuerie du Bataclan, s’emporte : "Répondez-moi : prendre les gens en otage, c'est le fait de quoi ? De gens démocrates ? De gens qui respectent la République ? Non !"