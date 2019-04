France Insoumise : accusé d'harcèlement sexuel, Thomas Guénolé se défend et dénonce "une dictature"

Le mouvement politique n'a pas tardé à régir en publiant un communiqué peu de temps après sur son site. La France insoumise explique dans ce dernier que le politologue avait fait l'objet d'un signalement par une jeune femme pour "des faits pouvant s'apparenter à du harcèlement sexuel." Le comité électoral du mouvement précise avoir saisi le pôle d'écoute et de vigilance contre les violences sexistes et sexuelles et qu'une enquête interne était en cours.