France - Italie : un match politique nuisible ?

On pensait que ce serait la crise de la monnaie qui pourrait faire disparaître l'Union européenne. Finalement, c'est l'immigration qui pourrait en être la cause. En effet, depuis 4 ans, les pays européens ne se sont pas mis d'accord sur le dossier migrants, causant un changement du visage politique et une percée des partis radicaux de droite et des populistes dans certains pays européens. Qu'attend-on de la rencontre entre le président français et son homologue italien ?



