Offensive turque en Syrie : des élus appellent à annuler le match France-Turquie

SPORT ET DIPLOMATIE - Eric Ciotti, Jean-Christophe Lagarde ou encore Jordan Bardella... Plusieurs personnalités politiques appellent depuis dimanche soir à suspendre la rencontre France-Turquie, prévue ce lundi soir au Stade de France, pour des raisons symboliques ou sécuritaires.

#AnnulationMatchFranceTurquie. Comme sur les réseaux sociaux, où ce hashtag est l'un des plus partagés ce lundi 14 octobre, de nombreuses personnalités politiques plaident pour l’annulation de la rencontre entre la France et la Turquie, ce soir, au stade de France. Au-delà d’un match, qualificatif à l'Euro-2020, qui s’annonce d’ores et déjà tendu - il est classé " à risque" par l’Etat - ces élus estiment qu’on ne peut accueillir l’équipe d’un pays menant une offensive contre des positions d’alliés dans le nord-est de la Syrie.