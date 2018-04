France/USA, quelle histoire !

Donald Trump recevra Emmanuel Macron ce lundi soir aux Etats-Unis pour une visite d'Etat de trois jours. Que ce soit en France ou aux USA, des duos de présidents ont su marquer l'histoire. Si entre Charles de Gaulle et John Fitzgerald Kennedy, le courant ne s'était jamais bien passé, ce n'était pas le cas entre l'ancien président français et Dwight David Eisenhower. Notons que tous les chefs d'Etat, de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, sauf François Hollande, se sont adressés au Capitole des Etats-Unis. Qui sont ceux qui ont également marqué l'histoire ?



