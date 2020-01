Franck Riester sur LCI : "Nous avons suffisamment écouté, discuté, dialogué pour que la grève cesse"

En faisant un geste envers les syndicats sur l'âge pivot, le gouvernement a-t-il cédé ? Non, a répondu ce lundi matin sur LCI le ministre de la Culture, Franck Riester. "On n’a pas cédé face aux grévistes, on s'est inscrits dans un compromis pour faire en sorte de sortir de la grève et mener à terme cette réforme essentielle", a-t-il déclaré.

"Ce n’est pas céder, c’est travailler main dans la main avec les organisations syndicales qui veulent sortir par le haut de ce conflit. Et je m’étonne toujours de voir un certain nombre d’organisations syndicales vouloir aller jusqu’au bout de l’entêtement, alors même que nous sommes déterminés à réformer en profondeur le système de retraite pour qu’il soit plus équitable, plus juste, et qu’il permette de relever les défis de demain."