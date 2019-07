François de Rugy : les raisons de sa démission

Depuis six jours, les révélations sur François de Rugy s'étaient multipliées. Ses repas fastueux à l'Assemblée nationale, les travaux engagés dans son appartement de fonction, son logement à caractère social près de Nantes, ... Ce sont les dernières révélations de Mediapart publiées ce 16 juillet, qui ont précipité son départ. Acculé, le ministre de la Transition écologique a présenté sa démission au Premier ministre, qui l'a immédiatement accepté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.