François de Rugy : question sur une affaire

Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, est au cœur d'une polémique. Une affaire qui pose un certain nombre de questions. Un président de l'Assemblée nationale ou un ministre doit-il séparer rigoureusement les dépenses liées à sa vie privée ? Peut-il rénover son appartement de fonction à sa guise ? Les frais engagés sont-ils contrôlés ? Par qui ? Des éléments de réponse sont apportés par nos journalistes.



