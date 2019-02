François de Rugy : un dîner qui dérange

La semaine dernière, François de Rugy avait dîné avec l'ex-député vert Denis Baupin. Ce dernier était cependant au cœur d'un procès au cours duquel de nombreuses accusations de harcèlement et d'agression sexuelle ont ressurgi à son égard. Un dîner amical et convivial, dixit un convive anonyme qui faisait partie du repas. Au micro d'Europe 1, François de Rugy a expliqué que "c'était une très mauvaise idée" et que "la concordance de calendrier était malvenue".



