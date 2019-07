François de Rugy vraiment blanchi ?

L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire se présente comme blanchi après la publication de deux rapports mardi 23 juillet. François de Rugy affirme qu'il a été victime d'un journalisme de démolition. Mediapart, à l'origine de l'affaire, enfonce le clou. Selon eux, ces deux enquêtes confirment les informations et les chiffres qu'ils ont eux-mêmes révélé. Dans les faits, ces rapports innocentent-ils l'ancien président de l'Assemblée nationale ? Est-il vraiment blanchi ?



Ce mercredi 24 juillet 2019, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des rapports réalisés par le gouvernement et le secrétaire général de l'Assemblée nationale dans l'affaire de Rugy. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 24/07/2019 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.