François et Penelope Fillon renvoyés devant le tribunal correctionnel

Son épouse, Penelope Fillon, est renvoyée - selon Le Monde - pour "complicité et recel de détournement de fonds publics" et "recel d’abus de biens sociaux". Quant au suppléant de François Fillon, Marc Joulaud, il est accusé de "détournement de fonds publics". Ce renvoi devant le tribunal correctionnel survient deux ans et demi après l'ouverture d'une enquête judiciaire autour des époux Fillon.