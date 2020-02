François Hollande sort un livre pour enfants et adolescents : nous l'avons lu L'ancien président François Hollande. − THOMAS SAMSON / AFP

LITTÉRATURE - L'ancien président de la République François Hollande sort ce mercredi 12 février un livre intitulé "Leur République", à destination des enfants et adolescents. Il y inscrit quelques-unes de ses idées, et met fin au mythe de la mallette nucléaire.

François Hollande auteur de livre jeunesse, qui l'eût cru ? Et pourtant. Ce mercredi 12 février, un ouvrage publié par les éditions Glénat porte bien sur sa Une le nom de l'ancien président de la République. Ce dernier a prêté sa plume à la collection pour enfants et adolescents "Quand ça va, quand ça va pas", et mis à profit ses connaissances de l'Etat et du pouvoir pour leur expliquer les rouages de la République.

"Leur République", BD écrite par François Hollande aux éditions Glénat, sortie le 12 février 2020 − Glénat

A qui s'adresse ce livre ?

"Leur République" est publié chez Glénat jeunesse, dans une collection destinée aux enfants et aux adolescents. Mais en quatrième de couverture de l'ouvrage, on peut lire : "Exceptionnellement, cet ouvrage ne s'adresse pas aux enfants de 5 à 10 ans mais aux jeunes de 10 à 100 ans". En avant-propos, François Hollande écrit : "Mon vœu le plus cher serait que les enfants exercent leur curiosité pour découvrir une République qui a été bâtie pour eux et dont ils auront à démocratiser encore le fonctionnement et à la rendre la plus respectueuse possible de leurs droits. Elle sera ce qu’ils décideront d’en faire."

Quelle a été la contribution de Hollande à l'écriture du livre ?

L'ouvrage se veut didactique, facile à lire. L'ancien président de la République a donc rédigé de courts textes, très clairs, dans des mots simples. Ils sont accompagnés de dessins réalisés par Laure Monloubou, illustratrice et autrice. Elle a déjà participé aux autres ouvrages de la collection ("Quand ça va, quand ça va pas" sur le corps, les émotions et l'alimentation), et a publié Perdus au musée, Mais pourquoi ? ou encore Myriam. En avant-propos, l'ancien Président explique qu'il s'est "efforcé de parler aux enfants en restant à (sa) place, celle d’un ancien Président, mais en utilisant des mots qui rendent accessibles des notions parfois mystérieuses, y compris pour les adultes".

Que trouve-t-on à l'intérieur ?

L'ouvrage est divisé en un peu plus d'une dizaine de chapitres, parmi lesquels "les valeurs de la République", "les élections", "les mouvements politiques", "le gouvernement", "le Conseil constitutionnel" ou encore "le territoire français". En guise d’introduction, l’ancien chef de l’Etat revient sur ce qu’est un pays, une nation, explique depuis quand la France est une République, pourquoi sa Fête nationale est le 14 juillet, pourquoi son drapeau est bleu/blanc/rouge, et rappelle les règles de la démocratie.

Pages intérieures de la BD "Leur République", écrite par François Hollande, sortie le 12 février 2020 − Glénat

Pour illustrer la thématique de la collection "Quand ça va, quand ça va pas", pour chaque sujet, François Hollande essaye de lister les réussites et les difficultés des institutions. Par exemple, sur la laïcité, il explique dans la catégorie "quand ça va" : "Chacun se sent libre de pratiquer ou non une religion". A côté de "quand ça va pas", il ajoute : "Les uns se sentent montrés du doigt en raison de leur foi et les autres se sentent agressés par des pratiques religieuses là où elles n’ont pas leur place."

François Hollande a-t-il mis sa touche à l'ouvrage ?

"J’ai veillé à être impartial. C’était mon devoir, compte tenu de la charge que j’avais exercée, mais je n’ai pas toujours pu cacher mes convictions", prévient l'ex-chef de l'Etat en avant-propos. A plusieurs endroits au fil du livre, apparaissent de petits personnages représentant François Hollande. Ils sont accompagnés de propos qui reflètent la pensée du socialiste. Ainsi, sur la laïcité, il déclare : "La laïcité doit être comprise comme une façon de protéger notre liberté, mais aussi la liberté des autres, qui n’ont pas à supporter les influences d’une religion. La religion, c’est à la maison ou dans les lieux de culte (églises, mosquées, synagogues, temples…) !" Sur les élections, celui qui s'est prononcé pour un mandat présidentiel de six ans propose : "Pourquoi ne pas regrouper les différentes élections ? On voterait moins souvent et les électeurs seraient peut-être plus nombreux à se rendre aux urnes. Le Parlement pourrait le décider sans devoir changer la Constitution". Enfin, à côté d'un dessin le croquant en costard et lunettes noires, il met fin au mythe de la mallette nucléaire. "La mallette nucléaire n’existe pas, ni la clef, ni le code que le Président serait supposé avoir toujours sur lui et qu’il transmettrait à son successeur. C’est un ‘truc’ pour les films de cinéma", révèle-t-il.

Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes, par François Hollande et Laure Monloubou, Glénat Jeunesse, 15 euros. L’intégralité des droits d’auteurs sera reversée à l’association bibliothèque sans frontières

