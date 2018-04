Hollande dans "Quotidien" : "Macron est le président des très riches"

Après une première salve d'applaudissements, le socialiste, en tournée pour ses mémoires de chef d'Etat, reprend : "Quand vous supprimez l’impôt [de solidarité] sur la fortune pour ceux qui ont les capitaux et les patrimoines les plus importants…" Une référence au budget 2018, voté par la majorité pro-Macron à l'Assemblée en fin d'année 2017 et qui prévoyait de remplacer l'ISF, jugé trop coûteux, par un impôt sur la fortune immobilière (et non plus sur les revenus financiers ou du travail). A l'époque, l'Observatoire français des conjonctures économiques avait chiffré le coût de la mesure, prise sur le pari que l'argent non taxé serait réinjecté dans l'économie, à deux milliards d'euros.