François Hollande en dédicace à Leclerc : face aux moqueries, le patron des supermarchés dénonce un "parisianisme caricatural"

Pour rappel, François Hollande est loin d'être le premier à se rendre dans une grande surface dans le cadre d'une rencontre-dédicace. En 2016, par exemple, on retrouvait dans les Carrefour et Leclerc un certain Nicolas Sarkozy, lui aussi en dédicace. Des déplacements qui ont d'ailleurs suscité, sur place, des mini-émeutes.