Hollande fustige "l'arrogance" de Macron dans une réédition de son livre "Les leçons du pouvoir"

Dans son livre, François Hollande s'en prend surtout à la façon de gouverner d'Emmanuel Macron, y voyant là le terreau de la crise actuelle. "Il y avait les petites phrases qui avaient blessé, un arrogance qui avait choqué, une pratique du pouvoir qui avait intrigué puis insupporté", énumère-t-il, avec "l'impression que tout se décidait trop loin et qu'au plus près, tout disparaissait".





Parmi les "leçons" qu'il affirme avoir tiré de son propre quinquennat, François Hollande en retient plusieurs à l'adresse de son successeur : "à vouloir se distinguer à tout prix de son prédécesseur, le plus probable est de rencontrer plus vite que prévu l'impopularité que l'on croyait éviter". L'ex-chef de l'Etat pointe un président "trop sûr de sa chance" qui, après avoir "entamé son quinquennat comme il avait déclenché sa campagne : pas une série d'attaques éclair, certain que les planètes dociles s'aligneraient à son avantage", a écarté "toute objection syndicale ou parlementaire, faisant fi des corps intermédiaires, persuadé que le discours martial et la démarche altière parlaient directement au cœur des Français".





"Les multiples déclarations à l'emporte-pièce ont fait le reste", juge l'ancien président socialiste, "comme si les plus fragiles devaient être jugés responsables de leur propre sort et suspectés de coûter trop cher à la nation". "Ces fautes", dit-il, "furent pour beaucoup dans le mouvement de colère qui a pris des formes telles que la France n'en avait pas connu depuis des décennies". Ultime "leçon" de l'ancien chef de l'Etat à son successeur : "à vouloir gouverner seul, on finit seul".