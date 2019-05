François-Xavier Bellamy : "Je vais tout faire pour être à la hauteur des enjeux qui nous attendent aujourd'hui"

La droite a enregistré une déroute historique lors des élections européennes. La liste conduite par François-Xavier Bellamy n'a recueilli que 8,48% des voix, soit 8 sièges d'eurodéputés. Ce dernier a demandé deux fois "pardon" au bureau politique des Républicains. Un geste rare en politique. "J'ai employé ce mot parce que cela a été un immense honneur pour moi de conduire cette liste. Cela a été une belle campagne. Il n'y a aucune raison que je m'exonère de ma responsabilité devant cet échec. Je n'aurais pas pu faire plus, je me suis donné sans compter pour cette campagne", s'est justifié la tête de liste LR aux européennes.



D'après lui, "on a eu à faire face à une forme de détournement de ce scrutin européen en référendum". "On n'a pas su sortir de ce piège, c'est le principal enseignement", explique-t-il, en référence au duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. "Cet étau est en train de prendre en tenaille notre démocratie", a-t-il ajouté.



Interrogé sur les divisions qui animent son parti, François-Xavier Bellamy répond : "On ne doit pas faire de cette défaite l'occasion d'une division. Il y a un espace politique pour notre famille, nous aurions tout à perdre à se diviser". Le député européen estime que cet échec est dû à "la défiance que cette famille politique suscite". Il dit "s'engager totalement dans le mandat qui lui a été confié" et de continuer "d'aller sur le terrain à la rencontre des Français".



Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.