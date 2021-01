Fraude à l'activité partielle : "On a pu récupérer 90% de l'argent", assure Elisabeth Borne

Des secteurs de la culture et de l'hôtellerie-restauration en grande souffrance, et un troisième confinement qui pourrait de nouveau pousser des commerces à la fermeture, quand d'autres seraient menacés par le dépôt de bilan. Avec le risque que cela suppose pour les travailleurs du secteur. Ce sont là les sombres perspectives économiques auxquelles est confronté le gouvernement.

Un chiffre très élevé, mais qui peut être gonflé par des fraudeurs, entreprises ou particuliers, tentés d'extorquer de l'argent à l'État en simulant une activité économique interrompue pour pouvoir toucher ces subsides. "On est évidemment vigilants […] On a pu voir un certain nombre d’escrocs qui ont voulu usurper l’identité d’entreprises pour pouvoir bénéficier d’activités partielles", a convenu Elisabeth Borne. Récemment, un trio a été interpellé, soupçonné d'avoir escroqué plus de 450.000 euros d'aides en faisant artificiellement gonfler la masse salariale de sept entreprises du Loir-et-Cher, de Seine-et-Marne et de Paris.

Qui assure toutefois que ses services mènent "beaucoup de contrôles". Des contrôles très efficaces, à entendre la locataire de l'hôtel du Châtelet, qui en a dénombré 500.000 récemment. "Et je peux vous assurer que 70% des sommes qui faisaient l’objet d’une suspicion ont été bloquées dès le départ et on a pu récupérer 90% de l’argent". Sur les "200 millions de sommes qui faisaient l'objet de suspicion de fraude", "20 millions restent à récupérer".