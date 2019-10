Fraude fiscale : 5,6 milliards d'euros recouvrés par l'Etat français en 9 mois

FINANCES - Les caisses de l'Etat vont récupérer 5,6 milliards d'euros de recouvrement d'impôts sur les neuf premiers mois de 2019.

Outre Google, ce mécanisme, baptisé Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), a été utilisé une autre fois cette année, avec la société Carmignac Gestion, qui a écopé d'une amende de 30 millions d'euros. La loi antifraude a aussi assoupli le dispositif du "verrou de Bercy", obligeant désormais l'administration fiscale à transmettre à la justice les faits de fraudes fiscales les plus graves (au-delà d'un montant de 100.000 euros). Cet assouplissement a ainsi entraîné 587 dénonciations entre le 1er janvier et le 30 septembre, qui correspondent à environ 211 millions d'euros de droits rappelés et de pénalités.

Cette loi "est un élément clé du pacte républicain et qui affermit les valeurs de la démocratie", a jugé la ministre de la Justice Nicole Belloubet, saluant la coopération entre le parquet national financier et l'administration fiscale. Au total, l'autorité judiciaire a été saisie plus de 1.100 fois pour des affaires de fraudes fiscales entre le 1er janvier et le 30 septembre, soit deux fois plus que l'an dernier à la même date.

Aux dénonciations s'ajoutent 481 dépôts de plainte après avis favorable de la Commission des infractions fiscales et 38 plaintes pour présomption de fraude fiscale. Par ailleurs, la loi a permis l'utilisation du mécanisme du "plaider coupable" en matière fiscale, avec 9 procédures depuis le début de l'année.