Un rapport parlementaire pointe une augmentation des délits financiers et la responsabilité de l’État

En cause, selon eux : l’éclatement des services entre la police judiciaire, la gendarmerie, les douanes, les finances publiques. En tout une quinzaine d’échelons, dont certains se font directement concurrence. En outre, "les effectifs de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont baissé de 17 % de 2009 à 2016, soit une baisse de 2000 agents par an". Même son de cloche du côté du Parquet national financier (PNF) et de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, créés en 2014 dans la foulée de l’affaire Cahuzac, dont le nombre de dossiers augmente tandis que les effectifs diminuent. À titre d’exemple, le rapport souligne que les 18 magistrats du PNF, censés instruire chacun "huit affaires de grande complexité", se retrouvent en réalité à en gérer 32, soit quatre fois plus que prévu initialement !