Fraude fiscale : l'enquête sur le député Thierry Solère confiée à un juge d'instruction

Désormais, outre le député Solère, ce sont six autres personnes physiques, ainsi que six personnes morales qui sont visés par l'enquête judiciaire. Ils sont "impliqués dans tout ou partie" de plusieurs infractions : fraude fiscale, mais aussi "manquements aux obligations déclaratives à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, détournement de fonds publics par dépositaire de l’autorité publique et recel, recel de violation du secret professionnel, trafic d’influence et recel, abus de bien sociaux et recel, abus de confiance et recel, financement illicite de dépenses électorales, détournement de la finalité de fichiers nominatifs, portant sur une période comprise entre 2005 et 2017".