Fraude fiscale : la nouvelle "police de Bercy" s’installe dans ses locaux

Il n’aura fallu que neuf mois à cette "force d’élite contre les fraudeurs" pour voir le jour, la loi contre la fraude ayant été adoptée en octobre 2018. Son objectif : lutter plus efficacement contre la délinquance fiscale "complexe". Et ce en utilisant des "moyens d’investigation poussés", comme l’explique Nathalie Becache, la magistrate à la tête du SEJF. En pratique, ces nouveaux officiers fiscaux judiciaires (OFJ) deviennent de réels enquêteurs, avec les moyens qui vont avec : géolocalisation, écoutes téléphoniques, garde à vue, etc.





Un nouveau service pour lequel Gérald Darmanin a de "grands espoirs". Car si "tout le monde souhaite lutter contre la fraude", le ministre se dit fier d’avoir mis fin au "verrou de Bercy" - qui donnait à l'administration le monopole du dépôt de plaintes pour fraude fiscale auprès du parquet - et d’avoir créé une brigade apte à gérer la "technicité" de cette lutte. "Les cols blancs ne doivent pas seulement rendre l’argent mais aussi répondre devant la société de ce vol", a insisté l’homme d’Etat. Pour lui, il était devenu nécessaire de se doter de tels moyens, "légitimes" et "voulus par l'opinion publique".





Un besoin que l'un des fonctionnaires illustre par un témoignage d'une perquisition passée. "On est arrivés, il y avait des millions d’euros en cash. On a acté la somme, et on l’a laissée", raconte l'agent devant le ministre. Une frustration qu'il ne connaîtra désormais plus, puisque la possibilité de procéder à des saisies fait partie du nouvel arsenal de la SEJF.