VIDÉO - Frédérique Vidal sur la mobilisation étudiante : le coût des dégâts "est colossal"

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, était l'invitée politique de la matinale LCI ce vendredi 11 mai. Alors que les facs de Rennes et de Nanterre sont encore bloquées et cinq autres perturbées, dans le cadre de la contestation étudiante contre la réforme des universités, la ministre a fait le point sur les dépenses engendrées.





"Le coût des dégâts est en train d'être estimé, on est très largement au-dessus du million d'euros aujourd'hui, des premières estimations que nous avons", a-t-elle expliqué. "Il y a le coût matériel bien sûr, il y a aussi le coût moral - c'est très compliqué pour certains étudiants - je pense aux étudiants boursiers, aux étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études et qui sont en train de se demander si, au final, ils pourront bien passer leurs examens. (...) Des plaintes ont été déposées, donc évidemment si on identifie les coupables, c'est eux qui devront payer pour les dommages. (...) Le coût est colossal. Et évidemment, en attendant, c'est l'Etat, donc les impôts des Français qui vont faire qu'à la rentrée, les universités perturbées puissent rouvrir."