Front national : la présidence d'honneur de Jean-Marie Le Pen rayée des nouveaux statuts

Un Front national "new look" sans Jean-Marie Le Pen. Le parti a adopté lundi à la quasi-unanimité de nouveaux statuts, lesquels supprime le poste de président d'honneur. Un poste qui avait été créé sur-mesure pour le frontiste et que Marine Le Pen souhaitait voit disparaître depuis plusieurs années.





L'ancienne candidate à l'élection présidentielle avait en effet exclu son père du parti en 2015 pour de nouveaux propos polémiques sur la Shoah. En juin 2015, le bureau politique du FN avait décidé l'organisation d'un congrès extraordinaire par courrier pour soumettre aux adhérents de nouveaux statuts où ne figurait plus cette fonction.