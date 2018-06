Front national : un nouveau nom pour se relancer

C'est officiel, le Front national a changé de nom ce vendredi 1er juin 2018. Désormais, le parti dirigé par Marine Le Pen sera connu sous l'appellation "Rassemblement national". En effet, il s'agit d'une proposition de la présidente, elle-même, et qui a été approuvée par plus de 80%. Cependant, Jean-Marie Le Pen, lui, dénonce ce changement. "Le honteux effacement de son identité est le coup le plus rude que le Front national ait jamais reçu depuis sa fondation", a-t-il déclaré dans un communiqué.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.