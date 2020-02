Gabriel Attal : "Mila est rescolarisée à partir d’aujourd’hui"

Invité politique d'Elizabeth Martichoux ce lundi 10 février, Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, a donné des nouvelles de Mila, cette lycéenne déscolarisée après avoir reçu des menaces de mort pour ses propos sur l'islam : "Elle est rescolarisée à partir d’aujourd’hui", assure-t-il sur LCI. "Elle retourne dans son lycée aujourd’hui. On lui a trouvé une solution pour lui garantir sa sécurité, pour lui permettre de continuer sa vie, de continuer à être dans un cadre d’enseignement."

Impossible en revanche d'en dire plus ou de donner un quelconque détail géographique : "Mila fait l’objet de menaces depuis la polémique que l’on connait et on ne communique pas sur le lieu de sa rescolarisation. Cette information a été partagée avec elle et sa famille. C’est une solution positive, il aurait très difficile pour elle de ne pas reprendre le chemin de l’école (...) Je ne sais pas si elle fait l’objet d’une protection physique. Mais ce qui est certain, c’est que si des menaces continuent, on mettra tous les moyens en œuvre pour pouvoir la protéger."