Gabriel Attal lance #Sansfiltre, une émission sur Twitch et YouTube depuis l'Élysée, pour s'adresser aux jeunes

Un nouveau pas du gouvernement vers la jeunesse. Après le défi d'Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly et Carlito, Gabriel Attal va lancer mercredi une nouvelle émission sur les réseaux sociaux. En direct des plateformes Youtube et Twitch, le porte-parole du gouvernement débriefera une fois par mois le Conseil des ministres. Il sera accompagné de plusieurs influenceurs pour trouver plus facilement grâce aux yeux de la jeunesse. Des jeunes vont donc, en quelque sorte, parler à d'autres jeunes. À noter toutefois que le plateau ne dépassera jamais les 6 personnes, conformément aux règles sanitaires en vigueur.

L'émission, dont le lancement était initialement prévu à l'automne avant d'être repoussé en raison du second confinement, sera tournée depuis un studio situé dans une annexe de l'Élysée. Elle sera nommée "Sans filtre" et devrait durer entre 1h et 1h30. Dans ce format relativement inédit, Gabriel Attal promet de répondre à toutes les questions qui lui seront posées. Si la crise du Covid-19 et ses conséquences sur le quotidien des Français devrait sûrement demeurer au centre des sujets évoqués, d'autres problématiques de société devraient également être évoquées, comme la lutte contre les discriminations ou la protection de l'environnement.