Gabriel Attal veut adapter la prime d'activité pour les étudiants qui travaillent

Actuellement, la prime d'activité est accessible aux plus de 18 ans gagnant un revenu mensuel net supérieur à 932,29 euros. "Quand on est jeune étudiant et qu'on travaille à 80%, on met en danger les études. Je souhaite qu'on regarde dans quelle mesure tous les étudiants qui travaillent pourraient avoir une adaptation (de la prime d'activité)", a affirmé Gabriel Attal, qui avait déjà émis ce souhait lors du "grand débat" qui a suivi la crise des Gilets jaunes.