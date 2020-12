Gare à cette publication parodique qui fait croire que Marlène Schiappa double le salaire de ses collaborateurs

Dans une période où la défiance à l'égard des responsables politiques est considérables, une telle sortie est jugée scandaleuse par de multiples citoyens. Ils n'hésitent pas à s'en prendre à Marlène Schiappa, accusée d'être "hors-sol" et déconnectée de la réalité. Pourtant, ces mots n'ont jamais été prononcés. Le tweet qui le relaie à l'origine est posté par un compte intitulé @JournalElysée, et qui affiche la mention "parodie" dans son nom. De quoi en théorie faire rapidement comprendre qu'il s'agit de publications avec une visée humoristique.

Sauf que deux ans plus tard, une multitude d'internautes restent pour ainsi dire bloqués sur la citation, sans même prêter un œil à l'identité du compte qui la partage. Sur Facebook, une dame à qui l'on signale qu'il est inutile de s'emporter car ces propos sont inventés, s'étonne elle-même d'être tombée dans le panneau. "Merci, j'avais pas vu, pas regardé à vrai dire. Choquée en premier lieu par les paroles, et emportée dans une colère liée à ces paroles. Sans regarder de façon plus large en premier lieu du moins les sources", explique-t-elle. Et de souligner que le mot parodie est bien visible : "Peu de gens voient cela. C'est intéressant et flippant comme phénomène. L'emballement est plus fort", résume-t-elle.