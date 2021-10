Hausse des prix de l'énergie : Emmanuel Macron promet une réponse "dans les prochains jours"

Comment endiguer la flambée des prix de l'énergie ? La question taraude le gouvernement, qui redoute une explosion de colère sociale sur le modèle des Gilets jaunes, à six mois de l'élection présidentielle.

Interrogé à ce sujet jeudi matin à l'occasion d'un déplacement en Seine-Saint-Denis sur le thème des JO 2024, Emmanuel Macron a confirmé que l'exécutif planchait sur des solutions rapides pour faire face à la montée rapide des prix de l'énergie, et notamment du gaz.

"Il y a une action internationale à mener [...] et une action de court terme", a indiqué le président de la République. Au-delà du chèque énergie et des mesures de blocage des prix, "le gouvernement y travaille et aura à compléter sa réponse dans les prochains jours", a-t-il ajouté, car cette hausse "touche tous nos compatriotes, et plus durement les plus modestes, ceux qui vivent parfois dans les habitations les moins bien isolées, ceux qui ont des déplacements contraints et qui doivent faire le plein chaque jour".