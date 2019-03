Géants du numérique : le projet de taxe du gouvernement se précise

Les entreprises qui font un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros dans le monde, et d'au moins 25 millions d'euros dans l'Hexagone seront concernées. Elles seront taxées à hauteur de trois pourcents de leur chiffre d'affaires. Cela devrait rapporter 400 millions d'euros à l'État en 2019, et 650 millions à l'horizon 2022. Cette taxe durerait le temps que tous les pays de l'OCDE se mettent d'accord.



