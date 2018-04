VIDÉO - Geneviève de Fontenay rejoint Florian Philippot (et chante l'Internationale)

Le rendez-vous était donné à 10h. Geneviève de Fontenay et Florian Philippot ont choisi de s'unir pour une "initiative commune en vue de contrer la politique anti-sociale d'Emmanuel Macron". Étonnant ? Oui et non. Si la dame au chapeau se défend de partager les mêmes idées que l'ancien numéro 2 du FN, aujourd'hui à la tête de son propre parti Les Patriotes, elle le connaît depuis plusieurs années déjà.