Geneviève de Fontenay et Florian Philippot, c'est déjà fini : "J'en ai pris plein la tête"

Geneviève de Fontenay a tenu une conférence de presse commune avec Florian Philippot, président du mouvement les Patriotes, lundi, pour manifester contre la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont lancé un appel à la mobilisation pour le 1er mai. Une idylle qui n'aura finalement duré que quelques heures. Car dès mardi, l'ex-patronne de Miss France a annoncé devant la presse qu'elle ne rallierait pas Les Patriotes et restait engagée dans l'extrême gauche. "J'ai dit (à Florian Philippot): 'on est obligés de ne plus faire de photos et que je ne sois plus avec toi' (...) Comment a-t-on pu dire sur les réseaux sociaux que je vais de l'extrême gauche à l'extrême droite ? J'ai été choquée de telles réactions, j'en ai pris plein la tête", a déclaré Geneviève de Fontenay à l'AFP.





Mme de Fontenay a toutefois affirmé maintenir son appel à manifester le 1er mai "pour que Macron et le gouvernement se rendent compte" du mécontentement au sein d'une partie de la population.