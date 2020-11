Genevoix au Panthéon : une cérémonie haute en symbole pour clore le cycle du centenaire de 14-18

L'exécutif a mis les bouchées doubles. Le budget total de la cérémonie est de 1 million d'euros. La commande publique, la première de cette ampleur depuis 1924, va permettre d'inaugurer pas moins de six nouveaux monuments au Panthéon, directement supervisés par Emmanuel Macron. Deux œuvres en hommage aux Poilus seront dévoilées à l'occasion, celles du plasticien allemand Anselm Kiefer - qui en fait don - et du compositeur français Pascal Dusapin, qui sont destinées à rester au Panthéon. Les six vitrines de verre et d'acier de Kiefer - hautes de 3 mètres - décrivent des scènes de la Grande Guerre. La composition de Pascal Dusapin résonnera dans l'enceinte du Panthéon à plusieurs reprises durant la journée. Une composition vocale avec des textes en latin enregistrés à la Philharmonie de Paris par le chœur Accentus.

L'hommage d'Emmanuel Macron à Maurice Genevoix, un auteur prisé par le président de la République, constituera la colonne vertébrale de la cérémonie. Les cendres de l'écrivain, inhumé en 1980 au cimetière de Passy, à Paris, seront transférées au Panthéon mercredi après un passage, la veille, par l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, distante de quelques dizaines de mètres, où il fut élève. On verra, durant l'hommage, l'étendard du 106e régiment d'infanterie, aujourd'hui disparu, où l'écrivain avait été mobilisé en 1914.

Au-delà de Maurice Genevoix, les Poilus seront célébrés collectivement, à travers les lectures de 15.000 noms de soldats par des comédiens, tandis qu'un "mapping" - projection d'un jeu de lumière sur un monument - illuminera le Panthéon. A travers cette démonstration, il s'agit, pour Emmanuel Macron, "d'honorer les héros à hauteur d'homme", a indiqué l'Elysée à LCI.