Non, Orwell n'a pas prédit qu'"en dehors du travail, tout sera interdit"

Pourtant, elle est totalement erronée. Nous avons en effet parcouru le roman, facilement accessible en ligne. Et n'avons trouvé aucune trace de cette citation. Une simple recherche montre en effet que les mots "en dehors" - qui débutent la prétendue citation - ne sont écrits que douze fois. Et ils ne parlent jamais du travail dans le même paragraphe. Le mot "danser" ou "distraire" n'est, quant à lui, jamais écrit. Quant au fait de "chanter", c'était, dans cette société totalitaire imaginée par l'auteur, tout à fait légal. Pour preuve, cet extrait dans lequel le personnage principal, Winston Smith, regarde distraitement sa cour où une femme chante. La fausse citation a toutefois été reprise, notamment par Nicolas Dupont-Aignan, chef de file de Debout la France, et partagée 1300 fois ce jeudi matin. Ironique quand on sait que ce livre paru en 1949 parlait notamment du pouvoir de la désinformation.