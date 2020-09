Gérald Darmanin a-t-il vraiment interdit aux associations de distribuer de la nourriture aux réfugiés rassemblés à Calais ?

Dans un communiqué commun publié le 11 septembre, six associations se sont élevées contre une décision jugée "intolérable". Dans le contexte actuel de crise sanitaire, a notamment lancé Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty International France, "les personnes et associations qui viennent en aide aux exilés ont un rôle essentiel. La décision du ministre de l’Intérieur est une nouvelle démonstration du harcèlement dont font l’objet les défenseurs des droits des migrants dans la région. L’Etat doit reconnaître et soutenir leur rôle plutôt que d’entraver leur action", a-t-elle ajouté.

"Il est interdit toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires [...] pour mettre fin aux troubles à l’ordre public et limiter les risques sanitaires liés à des rassemblements non déclarés", précise la préfecture dans un communiqué, une décision justifiée par le "non-respect des mesures de distanciation sociale dans le cadre de la lutte contre la Covid-19". Autre argument invoqué, le fait que ces actions de solidarité "créent des nuisances", ou que "des déchets" soient "laissés sur place."

Choqués, les responsables des associations non mandatées par l'Etat affichent leur stupeur. "Nous refusons d’opposer les missions remplies par les associations mandatées par l’Etat et celles qui se mobilisent par d’autres moyens : toutes ces actions sont essentielles et remplissent des fonctions complémentaires afin de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes présentes sur le littoral nord", insiste Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité.