Gérald Darmanin annoncera dans les prochains jours s’il quitte le gouvernement en vue des municipales à Tourcoing

"Je suis un ministre de la République qui essaie d'être à la hauteur de la confiance que lui a confié le Président. Si cela devait s'arrêter demain, parce que le président le décidait, je remercierai le président de m'avoir permis d'aider mon pays. Je suis très heureux d'avoir pu mener cette grande réforme qu'est le prélèvement à la source", a-t-il encore indiqué.





Cette formulation, si elle ne lève pas totalement l'ambiguïté, semble indiquer qu'un éventuel départ serait à l'initiative d'Emmanuel Macron. "On ne décide pas comme ça de son propre destin. Je ne suis pas là pour affaiblir quiconque. On a la chance d'avoir Emmanuel Macron en France. Il est courageux. Bien sûr il est attaqué, on fait des erreurs. Mais je le vois tous les jours faire les réformes dont le pays a besoin", a-t-il poursuivi.