Gérald Darmanin applaudi par des députés de la majorité à l'Assemblée nationale

De nombreux députés de la majorité ont longuement applaudi Gérald Darmanin, ce mardi à l'Assemblée nationale. La scène a eu lieu après l'adoption d'un texte sur le droit à l'erreur. Ce soutien ostensible intervient trois jours après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "viol" qui vise le ministre de l'Action et des Comptes publics.



