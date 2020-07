Darmanin démissionne du Conseil régional des Hauts-de-France, décision "prochaine" pour Tourcoing

Gérald Darmanin, nouveau ministre de l’Intérieur, a annoncé mercredi soir à l’AFP avoir démissionné du Conseil régional des Hauts-de-France, où il siégeait depuis 2015 au côté de Xavier Bertrand. Aucune règle ne l’obligeait à quitter ce poste : "J'ai démissionné parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, mon temps est très pris et je ne peux plus me consacrer à ce mandat", a indiqué l’ancien ministre de l’Action et des comptes publics, réfutant avoir démissionné à la demande du président de la République.

"Symboliquement", a cependant affirmé à l'AFP un élu nordiste, "c'est une façon de montrer qu'il coupe le cordon avec Xavier Bertrand", président (ex-LR) des Hauts-de-France, dont les ambitions présidentielles sont surveillées de près par Emmanuel Macron.

La question d’une démission ou non de son poste de maire de Tourcoing n’a en revanche pas encore été tranchée par Gérald Darmanin. Celui-ci a fait savoir qu’il ferait connaître sa décision "prochainement", après avoir "réuni ce week-end (son) équipe municipale" et en avoir "discuté avec elle".