Gérald Darmanin veut "stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société"

Il est une nouvelle fois attendu à Nice ce samedi. Deux jours après un précédent déplacement, déjà sur le thème de l'insécurité, dans la cité azuréenne. Omniprésent sur le terrain, Gérald Darmanin vient de livrer une interview au Figaro dans laquelle il déplore "une crise de l'autorité" et "l’ensauvagement d’une certaine partie de la société ". Un ensauvagement que le ministre veut "stopper."

"Nous assistons à une crise de l’autorité (...) Il faut réaffirmer l’autorité de l’État, et ne rien laisser passer ", déclare le ministre. " Ma vision est celle des Français de bon sens : les policiers et les gendarmes nous protègent, et ils courent derrière les voyous. Le rôle du ministère de l’Intérieur, c’est de protéger ceux qui nous protègent, et de les aider à courir derrière les voyous ", ajoute-t-il.