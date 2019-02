Gérald Darmanin nie avoir tenu des propos sexistes à l'encontre de la députée LaREM Amélie de Montchalin

Gérald Darmanin accuse Le Parisien de relayer des "fake news". Selon un confidentiel du quotidien, lors d’un dîner avec des élus, le ministre de l’Action et des Comptes publics aurait déclaré à propos des parlementaires en général et de la députée LaREM Amélie de Montchalin en particulier : "Les parlementaires, c’est comme les chiens. Il y a les truffiers qui ramènent de grosses truffes, ceux-là, il faut les traiter ; il y a ceux qui ramènent des petites truffes et qu’on fait traiter par des collaborateurs ; et il y a les labradors, comme Montchalin : vous leur mettez une claque et ils reviennent au pied." Des propos sexistes, tenus selon le Parisien après une altercation avec la députée en séance à l'Assemblée, mais que l’ancien républicain a démenti avoir tenus.