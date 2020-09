Gérald Darmanin veut publier les chiffres de la délinquance tous les mois

Quels sont les grands chantiers du gouvernement ? Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa détaillent les mesures explorées par l'exécutif. Parmi elles, on retrouve la lutte contre l'insécurité et la délinquance. "Nous avons pris la décision de faire conjointement avec Marlène Schiappa un point presse mensuel sur tous les sujets (...) pour communiquer l'ensemble des résultats de nos services. Il se tiendra à Beauvau, à partir d'octobre", a déclaré Gérald Darmanin, dans un entretien conjoint avec la ministre déléguée à la Citoyenneté.

Les ministres ont promis d'évoquer chaque mois les résultats en matière de "lutte contre les stupéfiants, les chiffres des violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, les heures de patrouilles pédestres sur la voie publique des gendarmes et des policiers, celles dans les transports publics également, le nombre de dérives sectaires signalées, et aussi le thème de l'immigration et de l'asile".