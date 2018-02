Gérald Darmanin visé par une nouvelle plainte pour abus de faiblesse

Déjà visé par une enquête pour viol, le ministre du Budget Gérald Darmanin fait l'objet d'une nouvelle plainte pour abus de faiblesse. Une femme l'accuse de lui avoir fait des avances à caractère sexuel en échange d'un logement, alors qu'il était maire de Tourcoing. Les faits se seraient déroulés entre 2015 et 2016. Ce mercredi 14 février, le Premier ministre Édouard Philippe a maintenu sa confiance à Gérald Darmanin. Il a appelé au respect de la présomption d'innocence.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.