VIDÉO - Gérard Collomb sur LCI : "Au moment des choix, Macron veut peut-être en faire trop à la fois"

Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, est revenu dans "En Toute Franchise" sur LCI ce dimanche, sur un trait de la personnalité du président de la République : "Emmanuel Macron, c'est une fantastique machine intellectuelle, mais au moment des choix, peut-être veut-il en faire trop à la fois."





Et l'élu lyonnais de se remémorer : "C'était déjà la tendance pendant la campagne électorale. On lui disait au fil de ses meetings : 'Attention aux engagements que tu prends parce que, comme il faisait par thématique, il prenait un jour un engagement, le deuxième un autre, le troisième un autre.... Quand on voyait ça, on se disait qu'il y en avait peut-être trop et le fait d'en promettre trop crée de la déception quand vous réalisez", prévient Collomb.





Une sortie en guise d'avertissement, alors que 70% des Français, selon notre sondage OpinionWay pour LCI, se disent mécontents de l'action du président de la République. Un conseil d'autant plus important que les conclusions du Grand débat national sont attendues. Et avec elles, l'espoir d'endiguer notamment le chômage de masse, "LA" priorité, selon l'ancien patron de Beauvau qui a concédé que les liens avec Emmanuel Macron s'étaient distendus depuis qu'il avait contraint le président à accepter sa démission le 3 octobre 2018.