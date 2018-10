Gérard Collomb démissionnaire : pourquoi la décision du ministre de l'Intérieur tombe au plus mal pour Emmanuel Macron

Ministre d'Etat et ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dont le départ semble donc acté, est l'un des piliers du gouvernement. La crise autour de son possible départ intervient un mois seulement après le départ fracassant de Nicolas Hulot, l'ex-ministre de la Transition écologique qui s'estimait incapable de poursuivre sa tâche, puis celui de la ministre des Sports Laura Flessel. Contraint à un remaniement qu'il n'avait nullement souhaité, Emmanuel Macron n'a probablement aucun intérêt à subir un nouveau mouvement de troupes au sein de l'exécutif, d'autant qu'il cherche à ouvrir, depuis la rentrée, un nouveau chapitre de son quinquennat (plan pauvreté, réforme de l'assurance chômage, loi Pacte, bioéthique, etc.) et qu'il tente de reprendre la main alors qu'il dévisse dans l'opinion. Il n'avait aucun intérêt, non plus, à sortir du gouvernement un Gérard Collomb qui hésite de moins en moins à dire ses quatre vérités à l'exécutif.





En outre, la jurisprudence retenue par l'Elysée en prévision des élections municipales de 2020 - à savoir une démission au moment de l'entrée officielle en campagne - dépasse le seul cas de Gérard Collomb. D'autres piliers de l'exécutif pourraient prochainement afficher leurs ambitions en vue des municipales, comme Gérald Darmanin (Tourcoing), Mounir Mahjoubi, Marlène Schiappa et Benjamin Griveaux (Paris), ou encore Christophe Castaner, dont le nom a circulé pour Marseille même si le patron de LREM écarte l'hypothèse pour l'heure. Le chef de l'Etat voulait donc se donner du temps avant un remaniement global qui pourrait intervenir au plus tôt au printemps prochain. Manifestement, il n'est pas simple de rester "le maître des horloges".





En attendant, la priorité est de faire cesser la cacophonie qui règne à la tête de l'exécutif. Et qui semble irriter au plus haut point Edouard Philippe, lequel martelait encore mardi à l'Assemblée nationale que "chaque ministre qui compose ce gouvernement doit se concentrer pleinement à sa tâche". Le Premier ministre qui, lui-même, n'a"pas du tout exclu" de se représenter dans sa ville du Havre en 2020...