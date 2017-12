Migrants : Gérard Collomb en a "un peu marre de passer pour le facho de service"

Et le ministre de l'Intérieur de pester contre le manque de soutien qu'il impute au gouvernement et au Premier ministre : "J'ai plutôt l'impression qu'Edouard Philippe compte les points, reçoit les associations mais ne se mouille pas", estime-t-il, ajoutant que "c'est parce que, depuis des années, les gouvernements n'ont pas une politique claire que les Français ne comprennent pas ce que l'on fait en matière d'immigration. Et qu'ils vouent pour les extrêmes".