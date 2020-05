"Les Verts ont évolué vers l'extrême gauche" : Collomb justifie son alliance surprise avec la droite

Après vingt ans de règne à Lyon, Gérard Collomb assurera-t-il sa succession en passant le flambeau à la droite ? C'est le pari qu'il tente en s'alliant à LR, contre les Verts, au second tour des élections, tout en renonçant au premier rôle. L'ex-ministre d'Emmanuel Macron tente ainsi une alliance qui le voit s'effacer derrière le candidat de droite François-Noël Buffet pour la stratégique présidence de la métropole : "Lorsque vous présidez une assemblée et que vous regardez votre opposition, il arrive que vous distinguiez quelqu'un dans cette opposition qui vous paraît assez proche de vos thèses et dont vous pensez : 'un jour, j'aimerais bien qu'il soit avec moi'", explique-t-il ce vendredi matin sur LCI. "A chaque fois que je écoutais François-Noël Buffet, je me disais qu'il avait du fond, que ses arguments étaient bons. Je pense qu'il suivra la ligne que j'ai suivie depuis vingt ans et qu'il nous aidera à faire que cette ville de Lyon puisse se reconstruire dans des circonstances exceptionnelles et aller de l'avant"