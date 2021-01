Critiques sur la gestion du Covid-19 : Emmanuel Macron fustige "une nation de 66 millions de procureurs"

Emmanuel Macron a lui-même délivré un message, jeudi lors d'un déplacement dédié à la recherche sur le campus de Saclay, avec une formule qui devrait faire parler d'elle. "Tout ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante à l'erreur", a dénoncé le chef de l'État. "Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs."

"Ce n'est pas comme ça qu'on fait face aux crises et qu'on avance", a-t-il encore tancé. "Chacun fait des erreurs chaque jour. Celui ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne cherche pas, ne fait rien ou qui, mécaniquement, fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer [...] et à se tromper, pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer."