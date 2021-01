Feu nourri dans l'opposition après les propos d'Emmanuel Macron sur les "66 millions de procureurs"

"Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs", avait dénoncé le président de la République, estimant que "ce n'est pas comme ça qu'on fait face aux crises et qu'on avance", et revendiquant le droit à l'erreur comme une étape nécessaire pour "s'améliorer".

"Couvre-feu à 18 h, pas plus de six à table, journée réduite à boulot-écran-dodo... Depuis un an, docilement, les Français obéissent", a ironisé pour sa part son collègue Insoumis François Ruffin. "Mais ces 66 millions de citoyens se permettent encore d'avoir un avis sur leur vie ! Sur le pays ! On comprend la colère de Jupiter !"

Les propos d'Emmanuel Macron ont également déclenché les tirs croisés chez Les Républicains. Le député LR Eric Ciotti a jugé que le Président avait "un problème avec le peuple". "On récolte ce que l'on sème", a tancé le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, tandis que son homologue de l'Assemblée, Damien Abad, répondait que "les Français ne sont pas des procureurs mais des citoyens qui s'interrogent sur la lenteur de la vaccination". "Emmanuel Macron ne peut pas s’empêcher d’exprimer le mépris qu’il a pour les Français", a également fustigé le maire LR de Chalons-sur-Saône, Gilles Platret.