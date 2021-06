Gifle : "Ne faisons pas de cet acte violent plus que ce qu’il n’est", assure Emmanuel Macron

"Il faut relativiser et ne rien banaliser", a-t-il commenté. "Ne faisons pas de cet acte violent plus que ce qu’il n’est. Cela ne dit pas quelque chose de plus qu'un acte isolé", a expliqué Emmanuel Macron, rappelant que "la vraie violence", aujourd'hui, est celle "que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs maris", ou "celle que subissent les gens qui se font agresser en rentrant chez eux".

Emmanuel Macron a toutefois estimé que "quiconque porte l'autorité publique a droit au respect". "Il n'y a pas une semaine où des maires ne se font pas agresser, parfois plus violemment que moi", a-t-il rappelé. "Dans une société démocratique, vous me posez des questions libres, on peut manifester, dire ses opinions, critiquer le gouvernement et le président de la République, user du droit de vote pour changer ceux qui sont élus. La contrepartie, c'est le respect et le fin de la violence."

"Rien ne justifie quelque violence que ce soit dans une société démocratique. L'éducation dans les familles permet de prévenir, et aussi l'école. Et c'est aussi le sport, les associations qui jouent un rôle essentiel, car elles apprennent aux jeunes des règles essentielles et des valeurs", a ajouté le chef de l'État.